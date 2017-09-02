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    Onda Cero: Месси хочет бесплатно уйти из «Барселоны» в 2018 году

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.

    По информации источника, форвард намерен в следующем сезоне бесплатно покинуть команду.

    В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что нападающий поставит подпись под соглашением, когда вернется из отпуска. Однако этого пока не произошло.

    Ранее сообщалось, что Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды.

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