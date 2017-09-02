Onda Cero: Месси хочет бесплатно уйти из «Барселоны» в 2018 году

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero.

По информации источника, форвард намерен в следующем сезоне бесплатно покинуть команду.

В начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года. Ожидалось, что нападающий поставит подпись под соглашением, когда вернется из отпуска. Однако этого пока не произошло.

Ранее сообщалось, что Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды.

Директор «Барселоны» Солер о продлении контракта с Месси: «Когда мы говорим «скоро», это означает скоро»

Месси считает, что ему не нужно торопиться продлевать контракт с «Барселоной»