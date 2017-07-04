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    Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Жозеп Бартомеу

    «Барселона» согласовала условия нового контракта с форвардом Лионелем Месси.

    30-летний нападающий и президент каталонцев Жозеп Бартомеу подпишут соглашение 15 июля. Все необходимые документы уже находятся в офисе «Барселоны».

    Месси и клуб уже некоторое время назад обо всем договорились, но подписание контракта было отложено по двум причинам.

    Во-первых. «Барселона» захотела перенести сделку в новый финансовый год, который начался 1 июля. Во-вторых, 30 июня Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.

    Месси женился. Было круто!

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