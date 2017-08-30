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    «Арсенал» хочет от «Ман Сити» больше 70 млн фунтов за Санчеса

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Арсенал» изменил свою позицию в вопросе возможного перехода полузащитника Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».

    Как утверждает The Independent, лондонский клуб хочет получить за футболиста больше 70 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался продавать Санчеса за 50 миллионов и настаивал на включении в сделку нападающего Серхио Агуэро или полузащитника Рахима Стерлинга.

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