«Арсенал» хочет от «Ман Сити» больше 70 млн фунтов за Санчеса

изменил свою позицию в вопросе возможного перехода полузащитника Алексиса Санчеса в .

Как утверждает The Independent, лондонский клуб хочет получить за футболиста больше 70 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался продавать Санчеса за 50 миллионов и настаивал на включении в сделку нападающего Серхио Агуэро или полузащитника Рахима Стерлинга.