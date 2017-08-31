«Ман Сити» готов предложить за Алексиса Санчеса 70 млн фунтов

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести до закрытия летнего трансферного окна полузащитника Алексиса Санчеса, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

«Горожане» готовы увеличить предложение по 28-летнему чилийцу до 70 миллионов фунтов.

Ранее лондонцы отказались продать Санчеса «Сити» за 50 млн, потребовав свыше 70 млн.

Кроме того, «Арсенал» настаивал на включении в сделку нападающего Серхио Агуэро или полузащитника Рахима Стерлинга, но «Сити» готов предложить лишь денежную компенсацию.