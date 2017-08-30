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    Игроки «Арсенала» хотят, чтобы Санчес покинул клуб

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Большинство футболистов «Арсенала» выступает за то, чтобы полузащитник Алексис Санчес, которого намерен купить «Манчестер Сити», покинул команду.

    Игроки лондонского клуба окончательно убедились в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти, после недавнего матча с «Ливерпулем» (0:4), в котором хавбек провел на поле 62 минуты.

    Одноклубники Санчеса считают, что его дальнейшее пребывание в команде отрицательно скажется на «Арсенале».

    «Ман Сити» готов платить Санчесу 325 тысяч фунтов в неделю и предложить «Арсеналу» свыше 50 млн

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