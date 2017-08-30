Игроки «Арсенала» хотят, чтобы Санчес покинул клуб

Большинство футболистов выступает за то, чтобы полузащитник Алексис Санчес, которого намерен купить «Манчестер Сити», покинул команду.

Игроки лондонского клуба окончательно убедились в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти, после недавнего матча с «Ливерпулем» (0:4), в котором хавбек провел на поле 62 минуты.

Одноклубники Санчеса считают, что его дальнейшее пребывание в команде отрицательно скажется на «Арсенале».

«Ман Сити» готов платить Санчесу 325 тысяч фунтов в неделю и предложить «Арсеналу» свыше 50 млн