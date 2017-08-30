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    «Ман Сити» готов платить Санчесу 325 тысяч фунтов в неделю и предложить «Арсеналу» свыше 50 млн

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса до закрытия летнего трансферного окна.

    Лондонцы отказались продать 28-летнего игрока за 50 миллионов фунтов, но «горожане» в ближайшее время сделают улучшенное предложение.

    В настоящее время Санчес находится в Чили в расположении сборной, но как только трансфер будет согласован, «Сити» направит туда врачей для проведения медосмотра.

    Ранее «горожане» согласовали с хавбеком контракт с зарплатой 325 тысяч фунтов в неделю.

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