«Ман Сити» готов платить Санчесу 325 тысяч фунтов в неделю и предложить «Арсеналу» свыше 50 млн

«Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести полузащитника Алексиса Санчеса до закрытия летнего трансферного окна.

Лондонцы отказались продать 28-летнего игрока за 50 миллионов фунтов, но «горожане» в ближайшее время сделают улучшенное предложение.

В настоящее время Санчес находится в Чили в расположении сборной, но как только трансфер будет согласован, «Сити» направит туда врачей для проведения медосмотра.

Ранее «горожане» согласовали с хавбеком контракт с зарплатой 325 тысяч фунтов в неделю.