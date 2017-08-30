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    «Арсенал» отказался продать Санчеса «Ман Сити» за 50 млн фунтов

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Алексиса Санчеса.

    «Горожане» предлагали за 28-летнего чилийца 50 миллионов фунтов, но лондонский клуб ответил отказом.

    Однако в «Сити» уверены, что до закрытия летнего трансферного окна Санчес все же перейдет в манчестерский клуб.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Санчеса, если «Сити» включит в сделку Рахима Стерлинга или Серхио Агуэро. Но «горожане» согласны предложить за Санчеса только денежную компенсацию.

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