«Арсенал» отказался продать Санчеса «Ман Сити» за 50 млн фунтов

отклонил предложение «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника .

«Горожане» предлагали за 28-летнего чилийца 50 миллионов фунтов, но лондонский клуб ответил отказом.

Однако в «Сити» уверены, что до закрытия летнего трансферного окна Санчес все же перейдет в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Санчеса, если «Сити» включит в сделку Рахима Стерлинга или Серхио Агуэро. Но «горожане» согласны предложить за Санчеса только денежную компенсацию.