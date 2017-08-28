Будогосский о словах Гончаренко: «Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 8-го тура РФПЛ с (0:1).

Перед голом грозненской команды мяч вышел за пределы поля, но ассистент Михаила Вилкова этого не заметил. После игры Гончаренко заявил: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги».

«Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки.

Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались.

Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает. Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей», – сказал Будогосский.