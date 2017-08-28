Арбитра, допустившего ошибку в матче ЦСКА – «Ахмат», переведут в ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, какие меры будут приняты после судейской ошибки в матче 8-го тура РФПЛ между ЦСКА и (0:1).

«В соответствии с конвенцией УЕФА категорически запрещается наказывать арбитров. Иначе нас выкинут из конвенции, а она предполагает поступление на счет РФС определенных денег на развитие судейства.

В связи с допущенными ошибками мы регулируем назначения. В среду контрольно-квалификационная комиссия РФС примет решение, и я полагаю, что ассистент Александр Кудрявцев будет пока работать на матчах .

Это не наказание, это регулирование назначений, потому что он должен проанализировать допущенную ошибку.

Понятно, что работа в лиге уровнем ниже отражается на гонорарах и так далее. Все это печально, но мы признаем ошибку ассистента, а главный арбитр Михаил Вилков не может нести ответственность за эту ситуацию», – сказал Будогосский.

Перед голом грозненской команды мяч вышел за пределы поля, но ассистент Михаила Вилкова – Александр Кудрявцев – этого не заметил. После игры Гончаренко заявил: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги».