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    Аблай Мбенг: «Скоро мы станем как «Спартак». Цель «Ахмата» – быть в четверке»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Аблай Мбенг

    Нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

    – Почему ваши партнеры так много тянули время? Это нормально?

    – Не думаю, что это очень правильно. Но нам приходилось много обороняться, надо было дать ребятам возможность подышать и подождать других ребят, чтобы с большими силами контратаковать и пытаться забить.

    – В прошлом году принесли «Спартаку» чемпионство, забив «Зениту» в Санкт-Петербурге. Сегодня выходите на поле – и побеждаете ЦСКА после четырех поражений. Вы как будто символ побед «Спартака».

    – Пусть будет так. Скоро мы сами станем как «Спартак». Мы не такая большая команда, как ЦСКА или «Спартак». Поэтому чтобы попасть на вершину, необходимо показывать максимум. Наша цель – быть в четверке сильнейших, чтобы выступать в еврокубках.

    – Однако сегодня вы ЦСКА переиграли. Армейцы сильнее «Ахмата»?

    – Сильная команда, которая будет играть в Лиге чемпионов. Вообще нельзя сравнивать нас с армейцами. Все бьемся и стараемся, выиграть может каждый, – сказал Мбенг.

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