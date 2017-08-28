Аблай Мбенг: «Скоро мы станем как «Спартак». Цель «Ахмата» – быть в четверке»

Нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).



– Почему ваши партнеры так много тянули время? Это нормально?



– Не думаю, что это очень правильно. Но нам приходилось много обороняться, надо было дать ребятам возможность подышать и подождать других ребят, чтобы с большими силами контратаковать и пытаться забить.



– В прошлом году принесли чемпионство, забив «Зениту» в Санкт-Петербурге. Сегодня выходите на поле – и побеждаете после четырех поражений. Вы как будто символ побед «Спартака».



– Пусть будет так. Скоро мы сами станем как «Спартак». Мы не такая большая команда, как ЦСКА или «Спартак». Поэтому чтобы попасть на вершину, необходимо показывать максимум. Наша цель – быть в четверке сильнейших, чтобы выступать в еврокубках.



– Однако сегодня вы ЦСКА переиграли. Армейцы сильнее ?



– Сильная команда, которая будет играть в Лиге чемпионов. Вообще нельзя сравнивать нас с армейцами. Все бьемся и стараемся, выиграть может каждый, – сказал Мбенг.