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    «Ахмат» победил ЦСКА, прервав 4-матчевую серию поражений

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат

    ЦСКА в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги проиграл «Ахмату» (0:1).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    ЦСКА – Ахмат 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    27 августа, 17.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 45 Садаев.
    ЦСКААкинфеев, Васин (Чалов, 63), Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Головин, Натхо, Вернблум, Щенников, Витиньо, Дзагоев (Миланов, 80).
    АхматГородов, Филипе Сампайо, Анхель, Родолфо, Уциев (Семенов, 82), Швец, Маэл, Мохаммади, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Садаев (Иванов, 67).
    Предупреждения:
    Анхель (53), Городов (65), Уциев (78).

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