«Ахмат» победил ЦСКА, прервав 4-матчевую серию поражений
ЦСКА в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги проиграл «Ахмату» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 августа, 17.30, «ЦСКА»
- Гол:
- 0:1 – 45 Садаев.
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин (Чалов, 63), Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Головин, Натхо, Вернблум, Щенников, Витиньо, Дзагоев (Миланов, 80).
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Ахмат –
Городов, Филипе Сампайо, Анхель, Родолфо, Уциев (Семенов, 82), Швец, Маэл, Мохаммади, Бериша (Мбенг, 76), Митришев, Садаев (Иванов, 67).
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