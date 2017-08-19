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    «Барселона» предлагала «Ливерпулю» за Коутиньо 82,1 млн фунтов и бонусы на 36,5 млн

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Стали известны детали предложения «Барселоны» о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Каталонцы предлагали за 25-летнего бразильца 118,6 миллиона фунтов, но англичане ответили отказом.

    «Барселона» готова была заплатить сразу лишь 82,1 миллиона. Еще 36,5 миллиона «Ливерпулю» предлагались в виде бонусов.

    Эти бонусы могли быть активированы в течение пяти лет, если бы Коутиньо выиграл несколько трофеев за один сезон, несколько раз стал бы победителем Лиги чемпионов, получил бы «Золотой мяч» или завоевал бы награду вместе с несколькими трофеями за сезон.

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