«Барселона» предлагала «Ливерпулю» за Коутиньо 82,1 млн фунтов и бонусы на 36,5 млн

Стали известны детали предложения «Барселоны» о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Каталонцы предлагали за 25-летнего бразильца 118,6 миллиона фунтов, но англичане ответили отказом.

готова была заплатить сразу лишь 82,1 миллиона. Еще 36,5 миллиона «Ливерпулю» предлагались в виде бонусов.

Эти бонусы могли быть активированы в течение пяти лет, если бы Коутиньо выиграл несколько трофеев за один сезон, несколько раз стал бы победителем Лиги чемпионов, получил бы «Золотой мяч» или завоевал бы награду вместе с несколькими трофеями за сезон.