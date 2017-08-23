«Барселона» предложит за Коутиньо 101 млн фунтов плюс 37 млн бонусами

по-прежнему рассчитывает на покупку полузащитника Филиппе Коутиньо.

Каталонский клуб, как утверждает Sky Sports, готовит четвертое предложение по трансферу бразильца в размере 138 миллионов фунтов. Из них гарантированным будет всего 101 миллион, еще 37 миллионов – бонусы. При этом, в отличие от третьего предложения, бонусы будут связаны с выходом игрока на поле в Лиге чемпионов и будут относительно легко достижимыми.

Ранее сообщалось, что отказалась от покупки Коутиньо после того, как «Ливерпуль» не пошел на ее условия.