«Барселона» предложит за Коутиньо 101 млн фунтов плюс 37 млн бонусами
«Барселона» по-прежнему рассчитывает на покупку полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Каталонский клуб, как утверждает Sky Sports, готовит четвертое предложение по трансферу бразильца в размере 138 миллионов фунтов. Из них гарантированным будет всего 101 миллион, еще 37 миллионов – бонусы. При этом, в отличие от третьего предложения, бонусы будут связаны с выходом игрока на поле в Лиге чемпионов и будут относительно легко достижимыми.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки Коутиньо после того, как «Ливерпуль» не пошел на ее условия.
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