«Ливерпуль» отклонит новое предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только оно поступит

не меняет свою позицию по поводу возможного перехода в «Барселоны».

Мерсисайдцы не получали нового предложения по трансферу бразильца, но они отклонят и его, утверждает журналист Goal.com Мелисса Редди.

Ранее сообщалось, что готовит предложение по Коутиньо в размере 101 миллиона фунтов и 37 миллионов бонусами.