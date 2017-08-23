«Ливерпуль» отклонит новое предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только оно поступит
«Ливерпуль» не меняет свою позицию по поводу возможного перехода Филиппе Коутиньо в «Барселоны».
Мерсисайдцы не получали нового предложения по трансферу бразильца, но они отклонят и его, утверждает журналист Goal.com Мелисса Редди.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит предложение по Коутиньо в размере 101 миллиона фунтов и 37 миллионов бонусами.
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