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    «Ливерпуль» отклонит новое предложение «Барселоны» по Коутиньо, как только оно поступит

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Ливерпуль» не меняет свою позицию по поводу возможного перехода Филиппе Коутиньо в «Барселоны».

    Мерсисайдцы не получали нового предложения по трансферу бразильца, но они отклонят и его, утверждает журналист Goal.com Мелисса Редди.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готовит предложение по Коутиньо в размере 101 миллиона фунтов и 37 миллионов бонусами.

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