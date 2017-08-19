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    Нету может перейти из «Зенита» в «Валенсию» в обмен на Абденнура

    Теги Зенит премьер-лига Россия Валенсия примера Испания возможные трансферы Аймен Абденнур Луиш Нету

    Защитник «Зенита» Луиш Нету интересен «Валенсии».

    Испанский клуб уже делал попытки приобрести португальца, но россияне отказались продавать Нету за 5 миллионов евро.

    Сейчас стороны обсуждают обмен игроками. «Зенит» может отпустить Нету в «Валенсию» в обмен на защитника Аймена Абденнура.

    Подробную статистику выступлений 28-летнего тунисского футболиста смотрите здесь.

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