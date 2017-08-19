Нету может перейти из «Зенита» в «Валенсию» в обмен на Абденнура

Защитник Луиш Нету интересен «Валенсии».

Испанский клуб уже делал попытки приобрести португальца, но россияне отказались продавать Нету за 5 миллионов евро.

Сейчас стороны обсуждают обмен игроками. «Зенит» может отпустить Нету в «Валенсию» в обмен на защитника .

Подробную статистику выступлений 28-летнего тунисского футболиста смотрите здесь.