«Спорт-Экспресс»: «Зенит» отказался от Гарая – игрок не вписывается в концепцию клуба

не заинтересован в возвращении из «Валенсии» защитника .

Кандидатура 30-летнего аргентинца около месяца назад была предложена петербуржцам его агентом Жорже Мендешом.

отказался от услуг Гарая. Футболист не вписывается а концепцию клуба.

Этим летом подписал четырех аргентинцев, но все они не старше 24 лет.

Ранее сообщалось, что Гарай согласовал со «Спартаком» контракт на 5 миллионов евро в год, после чего появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить «Валенсии» за Гарая 23 миллиона евро и хавбека Хави Гарсию.

Кого «Зенит» купил, чтобы стать главным клубом России?