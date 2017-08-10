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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» отказался от Гарая – игрок не вписывается в концепцию клуба

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш

    «Зенит» не заинтересован в возвращении из «Валенсии» защитника Эсекиэля Гарая.

    Кандидатура 30-летнего аргентинца около месяца назад была предложена петербуржцам его агентом Жорже Мендешом.

    «Зенит» отказался от услуг Гарая. Футболист не вписывается а концепцию клуба.

    Этим летом «Зенит» подписал четырех аргентинцев, но все они не старше 24 лет.

    Ранее сообщалось, что Гарай согласовал со «Спартаком» контракт на 5 миллионов евро в год, после чего появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить «Валенсии» за Гарая 23 миллиона евро и хавбека Хави Гарсию.

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