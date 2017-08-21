Diario Sport: «Барселона» уведомила окружение Коутиньо о приоритете его покупки
Каталонское издание Diario Sport сообщает, что «Барселона» приближается к приобретению хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
«Барса», как утверждается, уведомила окружение игрока о том, что его трансфер является приоритетным для клуба и будет завершен. Также сообщалось, что «Барселона» планирует провести переговоры с «Ливерпулем» после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Сам игрок хотел бы уйти из «Ливерпуля», но мерсисайдский клуб твердо настаивает на своей позиции: Коутиньо не продается. Sky Sports утверждал, что каталонцы после того, как «Ливерпуль» отклонил третье предложение в размере 82 миллионов фунтов плюс 36 миллионов бонусами, поставили англичанам ультиматум и пообещали выйти из переговоров, если их условия не будут приняты.
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