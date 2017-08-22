Роналду о дисквалификации на 5 матчей: «Несправедливость не подкосит меня»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Арбитражного суда Испании оставить в силе его 5-матчевую дисквалификацию.
«Еще одно непостижимое решение. Несправедливость никогда не подкосит меня. Как и всегда, я вернусь еще сильнее.
Спасибо всем, кто поддержал меня», – написал Роналду на своей странице в твиттере.
Напомним, 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) после удаления за симуляцию толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа.
Португалец уже пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0) и встречу 1-го тура примеры с «Депортиво» (3:0).
Кроме того, Роналду не сыграет против «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедад».
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