Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду о дисквалификации на 5 матчей: «Несправедливость не подкосит меня»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Рикардо Бенгоэчеа

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Арбитражного суда Испании оставить в силе его 5-матчевую дисквалификацию.

    «Еще одно непостижимое решение. Несправедливость никогда не подкосит меня. Как и всегда, я вернусь еще сильнее.

    Спасибо всем, кто поддержал меня», – написал Роналду на своей странице в твиттере.

    Напомним, 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) после удаления за симуляцию толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа.

    Португалец уже пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0) и встречу 1-го тура примеры с «Депортиво» (3:0).

    Кроме того, Роналду не сыграет против «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедад».

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться