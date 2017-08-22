Роналду о дисквалификации на 5 матчей: «Несправедливость не подкосит меня»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Арбитражного суда Испании оставить в силе его 5-матчевую дисквалификацию.

«Еще одно непостижимое решение. Несправедливость никогда не подкосит меня. Как и всегда, я вернусь еще сильнее.

Спасибо всем, кто поддержал меня», – написал Роналду на своей странице в твиттере.

Напомним, 32-летний форвард в первой игре за с «Барселоной» (3:1) после удаления за симуляцию толкнул арбитра .

Португалец уже пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0) и встречу 1-го тура примеры с (3:0).

Кроме того, Роналду не сыграет против «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедад».

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»