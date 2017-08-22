Арбитражный суд Испании оставил в силе дисквалификацию Роналду

«Реал» не смог опротестовать дисквалификацию нападающего на пять матчей.

Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) отклонил апелляцию мадридского клуба, как и апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола.

Напомним, 32-летний форвард в первой игре за с «Барселоной» (3:1) после удаления за симуляцию толкнул арбитра .

Португалец уже пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0) и встречу 1-го тура примеры с «Депортиво» (3:0).

Кроме того, Роналду не сыграет против «Валенсии», «Леванте» и .

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»