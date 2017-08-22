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    Арбитражный суд Испании оставил в силе дисквалификацию Роналду

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Валенсия Реал Сосьедад Леванте примера Испания дисквалификации судьи Рикардо Бенгоэчеа

    «Реал» не смог опротестовать дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду на пять матчей.

    Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) отклонил апелляцию мадридского клуба, как и апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола.

    Напомним, 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) после удаления за симуляцию толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа.

    Португалец уже пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0) и встречу 1-го тура примеры с «Депортиво» (3:0).

    Кроме того, Роналду не сыграет против «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедад».

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

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