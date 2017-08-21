Жонатас: «Грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение «Рубина»

Форвард Жонатас после разгрома «Анжи» (6:0) в матче чемпионата России прокомментировал свой переход в «Ганновер».

— На самом деле это очень важный матч для нашей команды. Мы вышли на поле с желанием победить, и это заслуга всей команды. Это как раз именно то, над чем мы работали, и то, к чему стремились. Рад, что забил два мяча.

— Эта игра стала для вас заключительной в составе «Рубина». С какими чувствами уходили с поля?

— Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться. Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали.

В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Думаю, мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму.

Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку за все то время, что я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда, – сказал .

Ранее сообщалось, что «Рубин» заработает на трансфере 28-летнего бразильца 9 миллионов евро.