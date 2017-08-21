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    Технический директор «Барселоны»: «Новый контракт Месси согласован. Осталось найти время, чтобы его подписать»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Роберто Фернандес Бонильо

    Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом команды Лионелем Месси, который менее чем через год может стать свободным агентом.

    Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец заключит новое соглашение с каталонцами до 2021 года.

    «Соглашение с Месси достигнуто полностью. Осталось найти лучшее время, чтобы его подписать», – сказал Фернандес.

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