Жоан Лапорта: «Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу по поводу статьи Yahoo France о возможном трансфере в «Манчестер Сити» за 300 млн евро.

«Если мы хотим, чтобы Месси оставался счастлив в «Барселоне», нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта в твиттере.

Лапорта намерен вновь стать президентом клуба, если у него появится такая возможность.