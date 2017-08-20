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    Жоан Лапорта: «Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу по поводу статьи Yahoo France о возможном трансфере Лионеля Месси в «Манчестер Сити» за 300 млн евро.

    «Если мы хотим, чтобы Месси оставался счастлив в «Барселоне», нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта в твиттере.

    Лапорта намерен вновь стать президентом клуба, если у него появится такая возможность.

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