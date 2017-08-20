Жоан Лапорта: «Если мы хотим, чтобы Месси был счастлив, надо избавиться от Бартомеу»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу по поводу статьи Yahoo France о возможном трансфере Лионеля Месси в «Манчестер Сити» за 300 млн евро.
«Если мы хотим, чтобы Месси оставался счастлив в «Барселоне», нам нужно немедленно избавиться от Бартомеу», — написал Лапорта в твиттере.
Лапорта намерен вновь стать президентом клуба, если у него появится такая возможность.
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