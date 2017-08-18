Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением об игре «Барселоны» и форварда в ответном матче против «Реала» за Суперкубок Испании (0:2).

«У спада «Барселоны», с которым мы имеем дело на протяжении двух лет, есть несколько причин.

Из-за слишком навязчивой идеи с тремя форвардами потерялся фирменный стиль каталонцев. И теперь один из этих трех форвардов, Месси, должен выполнять роль Хави, Иньесты и свою собственную.

У «Барселоны» по-прежнему есть экстраординарный игрок, но сейчас он выглядит заурядным, потому что окружающие его люди также выглядят заурядными.

Каталонцы в Мадриде использовали три схемы: они начали в три центральных защитника, затем перешли на 4-3-3 и, наконец, на 4-4-2. Это говорит о том, что у них нет четкой идеи.

«Барселоне» нужны трансферы. Их главная проблема, как я вижу, – ментальная усталость игроков. Они не знают, как побеждать на таком уровне. Им нужны те, кто будет это делать.

В последние годы они больше полагались на индивидуальный класс, чем на коллективную игру», – написал Балаге в своей колонке.