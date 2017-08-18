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    Гильем Балаге: «Месси сейчас выглядит заурядным игроком, потому что окружающие его люди также выглядят заурядными»

    Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси примера Испания Гильем Балаге

    Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением об игре «Барселоны» и форварда Лионеля Месси в ответном матче против «Реала» за Суперкубок Испании (0:2).

    «У спада «Барселоны», с которым мы имеем дело на протяжении двух лет, есть несколько причин.

    Из-за слишком навязчивой идеи с тремя форвардами потерялся фирменный стиль каталонцев. И теперь один из этих трех форвардов, Месси, должен выполнять роль Хави, Иньесты и свою собственную.

    У «Барселоны» по-прежнему есть экстраординарный игрок, но сейчас он выглядит заурядным, потому что окружающие его люди также выглядят заурядными.

    Каталонцы в Мадриде использовали три схемы: они начали в три центральных защитника, затем перешли на 4-3-3 и, наконец, на 4-4-2. Это говорит о том, что у них нет четкой идеи.

    «Барселоне» нужны трансферы. Их главная проблема, как я вижу, – ментальная усталость игроков. Они не знают, как побеждать на таком уровне. Им нужны те, кто будет это делать.

    В последние годы они больше полагались на индивидуальный класс, чем на коллективную игру», – написал Балаге в своей колонке.

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