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    Массимо Каррера: «В «Спартаке» паники нет, нужно суметь встать с колен»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об эмоциональном состоянии команды после поражения от «Локомотива» (3:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

    «Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

    Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости.

    Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет.

    Моральное состояние не на высоте по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперед», – сказал Каррера.

    «Спартак» проиграл, выигрывая после первого тайма со счетом 2:0. На 45-й минуте матча был удален полузащитник Александр Самедов.

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