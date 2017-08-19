Массимо Каррера: «В «Спартаке» паники нет, нужно суметь встать с колен»

Главный тренер Массимо Каррера рассказал об эмоциональном состоянии команды после поражения от (3:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

Перформанс болельщиков? Очень приятно иметь такую поддержку, жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости.

Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет.

Моральное состояние не на высоте по сравнению с прошлым сезоном. Но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперед», – сказал Каррера.

«Спартак» проиграл, выигрывая после первого тайма со счетом 2:0. На 45-й минуте матча был удален полузащитник Александр Самедов.