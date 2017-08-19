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    Массимо Каррера: «Если бы не удаление Самедова, была бы совсем другая игра»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

    «Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, если бы не удаление. Но, увы, это произошло и мы проиграли.

    После удаления мы стали играть по схеме 4-4-1, ничего особо не изменилось. Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочеты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников.

    С понедельника будем готовиться к Хабаровску. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, будем работать над недочетами. Чемпионат продолжается», – сказал Каррера в послематчевом интервью.

    «Спартак» проиграл «Локомотиву», выигрывая после первого тайма со счетом 2:0. На 45-й минуте матча был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.

    Самедов удален в матче против «Локомотива», вторая желтая – за симуляцию 

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