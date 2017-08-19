Александр Самедов: «Из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем свои извинения»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:4).
«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.
Хавбек был удален на 45-й минуте матча после второй желтой карточки, которую он получил за симуляцию. Первую карточку Самедов получил на 27-й минуте за срыв атаки.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Самедов удален в матче против «Локомотива», вторая желтая – за симуляцию
Опрос
Что делать с Каррерой?
- Уволить!25%
- Оставить, руки прочь от Массимо75%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.