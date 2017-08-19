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    Александр Самедов: «Из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем свои извинения»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия дисквалификации болельщики

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:4).

    «Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.

    Хавбек был удален на 45-й минуте матча после второй желтой карточки, которую он получил за симуляцию. Первую карточку Самедов получил на 27-й минуте за срыв атаки.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Самедов удален в матче против «Локомотива», вторая желтая – за симуляцию

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