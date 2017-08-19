Александр Самедов: «Из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем свои извинения»

Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свое удаление в первом тайме матча 7-го тура чемпионата России против (3:4).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», – сказал Самедов.

Хавбек был удален на 45-й минуте матча после второй желтой карточки, которую он получил за симуляцию. Первую карточку Самедов получил на 27-й минуте за срыв атаки.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Самедов удален в матче против «Локомотива», вторая желтая – за симуляцию