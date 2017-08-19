Семин о победе над «Спартаком»: «Мы отыгрались за Суперкубок, никому ничего не прощаем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:3).

«Не предусмотрел ситуацию, которая произошла. Это шутка, конечно. Для зрителей это был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров – большая проблема. Было допущено много ошибок. Но все хорошо, что хорошо заканчивается.

Благодарен игрокам, которые при счете 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Он лучше получился, чем первый, несмотря на то, что было удаление у «Спартака» в первой половине.

Мы отыгрались за Суперкубок. Это было очень важно. Никому ничего не прощаем. Ждем следующей встречи на стадионе «Локомотива».

Вполне возможно, что я поменял бы схему, если бы не удалили Самедова. Мы же проигрывали. Самое важное другое – у нас есть команда. Команда, которая может выходить из любой ситуации. Они сражаются друг за друга. А ошибки были и будут.

«Спартак» в первом тайме забил два мяча совсем необязательных. Они не случайны, закономерны. Наши защитники плохо сыграли, не блокировали нападающих. У «Спартака» было преимущество, но оно не было большим. Не было особо моментов. У нас тоже были хорошие моменты.

Это был хороший футбол, много сил отнял. Мы хотим, чтобы появилась связка Миранчуков. Они понимают друг друга. У них блестящее взаимодействие.

Являемся ли мы конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство? Мы идем от игры к игре», – сказал Семин в послематчевом интервью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив».