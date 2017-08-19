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    Переход Ньянга в «Спартак» откладывается из-за разногласий игрока с «Миланом» по поводу бонусов

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    Стала известна причина, по которой трансфер форварда «Милана» М’Байе Ньянга в «Спартак» до сих пор не состоялся.

    У 22-летнего француза появились разногласия с итальянским клубом по поводу выплаты бонусов с его продажи.

    Прежнее руководство «Милана» пообещало Ньянгу на словах определенный процент, тогда как нынешнее отказывается платить нападающему бонусы, мотивируя тем, что договоренности не были закреплены документально.

    Ранее сообщалось, что «Милан» согласился продать Ньянга «Спартаку» за 18 миллионов евро, а его оклад в московском клубе составит 2,8 млн в год.

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