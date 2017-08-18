«Спартак» ведет переговоры о трансфере Оздоева

Полузащитник Магомед Оздоев до закрытия трансферного окна может сменить команду.

В услугах 24-летнего российского хавбека заинтересован . Клубы ведут диалог.

Москвичи готовы взять Оздоева в аренду, но в Казани рассмотрят переход только при полноценном трансфере.

Подробную статистику выступлений Оздоева смотрите здесь.

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