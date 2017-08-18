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    «Спартак» ведет переговоры о трансфере Оздоева

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Магомед Оздоев

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев до закрытия трансферного окна может сменить команду.

    В услугах 24-летнего российского хавбека заинтересован «Спартак». Клубы ведут диалог.

    Москвичи готовы взять Оздоева в аренду, но в Казани рассмотрят переход только при полноценном трансфере.

    Подробную статистику выступлений Оздоева смотрите здесь.

    «Мне насрать на деньги! Я пришел в «Рубин» за результатом». Разговор Оздоева с фанатами

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