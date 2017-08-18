«Спартак» ведет переговоры о трансфере Оздоева
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев до закрытия трансферного окна может сменить команду.
В услугах 24-летнего российского хавбека заинтересован «Спартак». Клубы ведут диалог.
Москвичи готовы взять Оздоева в аренду, но в Казани рассмотрят переход только при полноценном трансфере.
Подробную статистику выступлений Оздоева смотрите здесь.
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