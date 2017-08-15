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    «Спартак» – «Локомотив». Матч рассудит Еськов

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Михаил Вилков Тосно Алексей Матюнин Владимир Москалев

    Стали известны имена судей, которые обслужат матчи 7-го тура чемпионата России.

    18 августа (пятница)

    «Тосно» – «СКА Хабаровск»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    19 августа (суббота)

    «Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).

    «Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки).

    «Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    20 августа (воскресенье)

    «Амкар» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва).

    «Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа).

    21 августа (понедельник)

    «Ахмат» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы).

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