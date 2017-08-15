«Спартак» – «Локомотив». Матч рассудит Еськов
Стали известны имена судей, которые обслужат матчи 7-го тура чемпионата России.
18 августа (пятница)
«Тосно» – «СКА Хабаровск»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).
19 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки).
«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).
20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва).
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа).
21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы).
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