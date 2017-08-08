ЦСКА — «Спартак». Матч рассудит Сельдяков
РФС назначил судей на матчи 6-го тура чемпионата России.
12 августа (суббота)
«Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар).
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея).
«Анжи» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).
«Локомотив» – «Тосно»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа).
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж).
«Краснодар» – «Амкар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).
14 августа (понедельник)
«Арсенал» – «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск).
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