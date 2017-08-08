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    ЦСКА — «Спартак». Матч рассудит Сельдяков

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Сергей Куликов Премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Краснодар Уфа Михаил Вилков Тосно Алексей Матюнин Алексей Сухой Игорь Федотов Владимир Сельдяков Роман Галимов

    РФС назначил судей на матчи 6-го тура чемпионата России.

    12 августа (суббота)

    «Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар).

    ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея).

    «Анжи» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    13 августа (воскресенье)

    «СКА Хабаровск» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Локомотив» – «Тосно»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа).

    «Зенит» – «Ахмат»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж).

    «Краснодар» – «Амкар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    14 августа (понедельник)

    «Арсенал» – «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск).

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