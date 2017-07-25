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    Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» и другие назначения

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Тихон Калугин Сергей Карасев Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Тосно Владислав Назаров Алексей Сухой Владимир Москалев Роман Галимов Кирилл Левников

    РФС назначил судей на матчи 3-го тура чемпионата России.

    29 июля (суббота)

    ЦСКА – СКА Хабаровск: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы).

    «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    «Рубин» – «Арсенал» Тула: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва).

    «Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону).

    30 июля (воскресенье)

    «Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    31 июля (понедельник)

    «Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).

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