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    ЦСКА – «Локомотив». Карасев назначен на матч

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Евгений Турбин Тосно Алексей Сухой Владимир Сельдяков Владимир Москалев Роман Галимов

    Стали известны имена судей, которые обслужат матчи 2-го тура чемпионата России.

    21 июля (пятница)

    «Анжи» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

    ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев (Москва);

    22 июля (суббота)

    «Зенит» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);

    «Краснодар» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва);

    23 июля (воскресенье)

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);

    «Динамо» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);

    «Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

    24 июля (понедельник)

    «Арсенал» – «СКА Хабаровск»: судья – Евгений Турбин (Дмитров)

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