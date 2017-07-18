ЦСКА – «Локомотив». Карасев назначен на матч
Стали известны имена судей, которые обслужат матчи 2-го тура чемпионата России.
21 июля (пятница)
«Анжи» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев (Москва);
22 июля (суббота)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха);
«Краснодар» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва);
23 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);
«Динамо» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
24 июля (понедельник)
«Арсенал» – «СКА Хабаровск»: судья – Евгений Турбин (Дмитров)
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