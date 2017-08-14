Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вице-президент «Гремио»: «В переговорах со «Спартаком» и «Сампдорией» по Луану нет прогресса»

    Теги Спартак Сампдория Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Луан Виейра

    Одорико Роман, вице-президент «Гремио», рассказал о ситуации с возможным уходом нападающего Луана.

    «Переговоры со «Спартаком» и «Сампдорией» остановлены. В них нет никакого прогресса», – заявил Роман.

    Ранее сообщалось, что Луан дал согласие на переход в «Спартак», однако клубы не могли договориться о сумме трансфера, в то время как «Сампа» договорилась с «Гремио», но не получила согласия игрока.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться