Вице-президент «Гремио»: «В переговорах со «Спартаком» и «Сампдорией» по Луану нет прогресса»
Одорико Роман, вице-президент «Гремио», рассказал о ситуации с возможным уходом нападающего Луана.
«Переговоры со «Спартаком» и «Сампдорией» остановлены. В них нет никакого прогресса», – заявил Роман.
Ранее сообщалось, что Луан дал согласие на переход в «Спартак», однако клубы не могли договориться о сумме трансфера, в то время как «Сампа» договорилась с «Гремио», но не получила согласия игрока.
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