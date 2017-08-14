Вице-президент «Гремио»: «В переговорах со «Спартаком» и «Сампдорией» по Луану нет прогресса»

Одорико Роман, вице-президент , рассказал о ситуации с возможным уходом нападающего Луана.

«Переговоры со и «Сампдорией» остановлены. В них нет никакого прогресса», – заявил Роман.

Ранее сообщалось, что Луан дал согласие на переход в , однако клубы не могли договориться о сумме трансфера, в то время как «Сампа» договорилась с , но не получила согласия игрока.