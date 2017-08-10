Луан о «Спартаке»: «Я сказал президенту «Гремио», что он продает меня против моей воли»

Нападающий «Гремио» Луан Виейра прокомментировал слухи о возможном переходе в .

«Я игрок , другого ответа у меня нет. Я не думаю ни о чем другом, кроме как о следующей игре команды.

Я мечтал стать футболистом и, как и все игроки, мечтаю играть в Европе, но сейчас все мои мысли связаны с «Гремио». Я счастлив, что еще одна моя мечта осуществилась – я получил приглашение в сборную Бразилии.

Мне лично никаких предложений не поступало. «Гремио» мне ничего не сообщал. Мыслей на этот счет у меня никаких нет.

Мое мнение никто не выслушал. Я ничего не знаю, мне нечего сказать. Хочу пережить этот момент. Я считаю, что в «Гремио» у меня будет больше шансов вызываться в сборную Бразилии.

Со мной никто ничего не обсуждал, а только после этого я смогу сесть и принять решение. Президент клуба дал интервью, в котором, по сути, попрощался со мной. Я сказал ему: «Вы продаете меня против своей воли», – сказал Луан.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет приобрести 24-летнего форварда за 24 миллиона евро.