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    Луан готов перейти в «Спартак», клубы не могут договориться о сумме трансфера

    Теги Спартак Гремио сборная Бразилии Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    «Спартак» и «Гремио» продолжают переговоры о трансфере нападающего Луана.

    Пока переговоры приостановлены в связи с тем, что стороны не могут договориться о сумме трансфера, утверждает Globo Esporte, однако в ближайшее время соглашение может быть достигнуто.

    Сам футболист согласится на переезд в Россию, несмотря на то, что считает, что это уменьшит его шансы на приглашение в сборную Бразилии, пишет издание.

    Луан о «Спартаке»: «Я сказал президенту «Гремио», что он продает меня против моей воли»

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