Луан готов перейти в «Спартак», клубы не могут договориться о сумме трансфера

«Спартак» и продолжают переговоры о трансфере нападающего Луана.

Пока переговоры приостановлены в связи с тем, что стороны не могут договориться о сумме трансфера, утверждает Globo Esporte, однако в ближайшее время соглашение может быть достигнуто.

Сам футболист согласится на переезд в Россию, несмотря на то, что считает, что это уменьшит его шансы на приглашение в сборную Бразилии, пишет издание.

Луан о «Спартаке»: «Я сказал президенту «Гремио», что он продает меня против моей воли»