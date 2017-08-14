«Ахмат» попросил РФПЛ рассмотреть судейство в матче с «Зенитом»
Пресс-служба «Ахмата» выступила с заявлением относительно работы арбитра Игоря Федотова на матче 6-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:4).
«На результат матча серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады.
Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ.
Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова, в понедельник отправлено в лигу», – говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что инспектор встречи Гаряфий Жафяров поставил Федотову оценку 7,3 (неудовлетворительно) за то, что он не удалил голкипера «Зенита» Андрея Лунева за игру рукой за пределами штрафной во втором тайме.
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