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    Андрей Будогосский: «Если бы Лунев был настоящим джентльменом, взял бы и ушел с поля»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Ахмат Андрей Будогосский Андрей Лунев Игорь Федотов

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о голкипере «Зенита» Андрее Луневе.

    Во время матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (4:0) арбитр Игорь Федотов не удалил 25-летнего вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади.

    - Лунев сказал, что его надо было удалять.

    – Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушел с поля, попросив замену, – сказал Будогосский.

    Лунев – самый адекватный футболист России

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