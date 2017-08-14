«Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
«Ахмат» направит жалобу на судейство Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:4).
«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.
На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади «Зенита».
Были и еще некоторые эпизоды, но эти – основные. В понедельник оформим и отправим жалобу», – сообщили в грозненском клубе.
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