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    «Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Ахмат Ризван Уциев Андрей Лунев Игорь Федотов Антон Швец

    «Ахмат» направит жалобу на судейство Игоря Федотова в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:4).

    «На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.

    На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади «Зенита».

    Были и еще некоторые эпизоды, но эти – основные. В понедельник оформим и отправим жалобу», – сообщили в грозненском клубе.

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