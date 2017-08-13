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    Роберто Манчини: «Надеюсь, что Кокорин забьет 35 голов»

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    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы о матче чемпионата России против «Терека» (4:0).

    — Как должна играть команда, которая остается в большинстве? Громить соперника 3:0 или 4:0, либо давать практику запасным футболистам и удерживать счет?

    — Могу сказать про сегодняшний матч, что даже когда они остались в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском, с которым играли. Нужно было забить как можно больше.

    — Почему такое нервное было начало — много потерь, обрезов. Что не так было на левом фланге атаки? Вы все время хватались за голову, когда Шатов и Кришито не могли разыграть мяч.

    — Не то чтобы я был недоволен. Я был доволен игрой Шатова и Кришито, их взаимодействием. Я хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу и обыгрывал один на один. Он делал это не так часто, как мне хотелось бы. «Ахмат» — сильная и организованная команда, играть с ними нелегко.

    — Способен ли Кокорин забить 35 мячей водиночку?

    — Надеюсь, что да.

    — Второй матч подряд играют два петербургских воспитанника в составе. Может ли Терентьев выиграть конкуренцию у Смольникова? Насколько пристально вы следите за молодежной командой и «Зенитом-2»? Может ли кто-то из молодых футболистов пополнить команду в будущем?

    — Да, Терентьев сыграл хорошо, он наш воспитанник. Мне не хотелось бы выделять кого-то, для нас важны все — и Смольников, и Анюков, и сам Терентьев. Я слежу за матчами «Зенита»-2 и молодежной команды, У меня не так много на это времени, но в будущем я бы хотел обратить внимание на молодых футболистов.

    — Вы вновь укладываетесь в лимит, выпуская не шесть иностранцев, а пять. При этом все ваши предшественники жаловались на это ограничение. Что вы думаете об этом правиле?

    — Я никаких проблем с лимитом не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать и, как видите, с успехом соблюдаем. Для меня все игроки равны вне зависимости от их национальности.

    — В течение семи дней вы провели три матча и в каждом из них выпустили один и тот же состав за исключением Смольникова. Вы не меняете футболистов на фарт? Или игроки не впечатляют вас на тренировках?

    — В команде должно сохраняться единство, должен быть какой-то костяк. И это обусловлено процессом трансформации. Многие игроки покинули команду, например, Жулиано. Мы еще не в стабилизированном положении, – сказал Манчини.

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