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    Александр Кокорин: «Я планирую забивать в каждой игре»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Урал Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после матча 5-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1) высказался о своих голах на старте сезона.

    - Забили, но команда не победила. Какие чувства испытываете?

    – Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со «Спартаком». Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить. 

    – Что можете сказать о Краневиттере? Сегодня пару неплохих передач он отдал на вас.

    – Потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки. 

    – Согласитесь с тем, что матч был волнообразный – то «Зенит» давил, то «Урал»?

    – Первый тайм получился непонятный – обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее – и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть. 

    – Какие новшества привнес Манчини?

    – На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления. 

    – Сколько планируете забить мячей в этом сезоне?

    – Точное количество сложно сказать. Я планирую забивать в каждой игре, а как получится – неизвестно, – сказал Кокорин.

    Кокорин забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 5 матчах РФПЛ

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