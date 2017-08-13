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    Кокорин забил 5 голов в 6 турах – столько же, сколько за весь прошлый чемпионат

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Ахмат Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился голом в матче 6-го тура премьер-лиги против «Ахмата» (4:0).

    Этот мяч стал для 26-летнего форварда сборной России пятым в текущем чемпионате России. Столько же голов Кокорин забил за весь прошлый чемпионат.

    Подробную статистику выступлений Кокорина вы можете посмотреть здесь.

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