Кокорин забил 5 голов в 6 турах – столько же, сколько за весь прошлый чемпионат

Нападающий Александр Кокорин отметился голом в матче 6-го тура премьер-лиги против (4:0).

Этот мяч стал для 26-летнего форварда сборной России пятым в текущем чемпионате России. Столько же голов Кокорин забил за весь прошлый чемпионат.

Подробную статистику выступлений Кокорина вы можете посмотреть здесь.

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