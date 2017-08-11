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    «Барселона» может увеличить предложение по Дембеле до 140 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    «Барселона» продолжит переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу форварда Усмана Дембеле.

    В пятницу стало известно, что каталонцы увеличили предложение по 20-летнему французу до 90 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов, но немецкий клуб вновь ответил отказом.

    Тем не менее, в ближайшее время руководство сине-гранатовых может увеличить предложение до 140 миллионов (110 млн фиксированная сумма плюс 30 млн в качестве бонусов).

    Ранее сообщалось, что Дембеле уже согласовал с «Барселоной» условия личного контракта и расстроен действиями «Боруссии».

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