«Боруссия» отказалась продать Дембеле «Барселоне» за 130 млн евро

по-прежнему не может договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда .

Каталонцы увеличили предложение по 20-летнему французу до 90 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов, но немецкий клуб вновь ответил отказом.

Ранее отклонила стартовое предложение «Барселоны» в размере 70 млн плюс бонусы, потребовав 150 млн.

Сообщалось также, что каталонский клуб уже согласовал с Дембеле условия личного контракта.