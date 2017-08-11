«Боруссия» отказалась продать Дембеле «Барселоне» за 130 млн евро
«Барселона» по-прежнему не может договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда Усмана Дембеле.
Каталонцы увеличили предложение по 20-летнему французу до 90 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов, но немецкий клуб вновь ответил отказом.
Ранее «Боруссия» отклонила стартовое предложение «Барселоны» в размере 70 млн плюс бонусы, потребовав 150 млн.
Сообщалось также, что каталонский клуб уже согласовал с Дембеле условия личного контракта.
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