Дембеле хочет перейти в «Барселону» и расстроен действиями «Боруссии»

Нападающий дортмундской Усман Дембеле надеется, что его трансфер в «Барселону» состоится.

20-летний французский форвард расстроен действиями руководства немецкого клуба. «Боруссия» отклонила уже два предложения каталонцев: первое – 70 миллионов евро и бонусы, второе – 90 миллионов и бонусы.

Год назад, когда Дембеле переходил из «Ренна» в «Боруссию», уже проявляла интерес к игроку. Француз и дортмундцы устно договорились, что «Боруссия» отпустит Дембеле, если поступит предложение от топ-клуба.

Дембеле уже согласовал условия контракта с «Барселоной» и заработает за 5 лет 50 миллионов евро. По информации Sport.es, переход игрока – вопрос времени, несмотря на то, что «Боруссия» потребовала 150 миллионов евро.

Вчера Дембеле пропустил тренировку своей команды без объяснения причин, за что был оштрафован и временно отстранен от работы.