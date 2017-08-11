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    Дембеле хочет перейти в «Барселону» и расстроен действиями «Боруссии»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле надеется, что его трансфер в «Барселону» состоится.

    20-летний французский форвард расстроен действиями руководства немецкого клуба. «Боруссия» отклонила уже два предложения каталонцев: первое – 70 миллионов евро и бонусы, второе – 90 миллионов и бонусы.

    Год назад, когда Дембеле переходил из «Ренна» в «Боруссию», «Барселона» уже проявляла интерес к игроку. Француз и дортмундцы устно договорились, что «Боруссия» отпустит Дембеле, если поступит предложение от топ-клуба.

    Дембеле уже согласовал условия контракта с «Барселоной» и заработает за 5 лет 50 миллионов евро. По информации Sport.es, переход игрока – вопрос времени, несмотря на то, что «Боруссия» потребовала 150 миллионов евро.

    Вчера Дембеле пропустил тренировку своей команды без объяснения причин, за что был оштрафован и временно отстранен от работы.

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