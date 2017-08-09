Массимо Каррера: «Для меня нет игроков основного состава. Все должны заслужить свое место»

Главный тренер Массимо Каррера после победы над тульским «Арсеналом» в матче 5-го тура РФПЛ (2:0) высказался о своих игроках.

Об изменениях в составе

«Все зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе на неделе. Я стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дает мне больше стабильности.

Все должны заслужить место в составе, как и все остальные. Для меня нет игроков основного состава, есть игроки , у каждого есть возможность сыграть».

Об игре

«Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле.

Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен».

О первом с октября голе

«Нападающие они такие: бывает семь-восемь моментов, но они не забивают. Порой бывает выручает вратарь, а иногда бывает форварду достаточно одного касания, но я не отталкиваюсь от результативности. Если футболист хочет улучшаться, он это делает, все зависит от игрока».