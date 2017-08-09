Пашалич отдал голевой пас в первом матче в основе «Спартака»

Полузащитник Марио Пашалич впервые вышел в основном составе москвичей в матче 5-го тура премьер-лиги против тульского .

На 20-й минуте встречи хорватский хавбек отдал результативный пас на .

Пашалич, который арендован у «Челси», дебютировал за в матче с «Зенитом» (1:5), выйдя на поле на 72-й минуте.

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