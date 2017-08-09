Пашалич отдал голевой пас в первом матче в основе «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич впервые вышел в основном составе москвичей в матче 5-го тура премьер-лиги против тульского «Арсенала».
На 20-й минуте встречи хорватский хавбек отдал результативный пас на Куинси Промеса.
Пашалич, который арендован у «Челси», дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:5), выйдя на поле на 72-й минуте.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.