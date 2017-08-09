Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пашалич отдал голевой пас в первом матче в основе «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Арсенал Тула Куинси Промес Марио Пашалич

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич впервые вышел в основном составе москвичей в матче 5-го тура премьер-лиги против тульского «Арсенала».

    На 20-й минуте встречи хорватский хавбек отдал результативный пас на Куинси Промеса.

    Пашалич, который арендован у «Челси», дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом» (1:5), выйдя на поле на 72-й минуте.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться