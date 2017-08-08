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    Жано Ананидзе: «Сейчас ситуация в «Спартаке» складывается для меня плохо. Хочу играть»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Жано Ананидзе

    Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе высказался об отсутствии игровой практики.

    - Как ваше настроение сейчас?

    – Ну как? В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть. Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня – все. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов.

    Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать соперников… Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.

    - Ну, сезон только начался. Все может измениться.

    – Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле, меня это очень расстраивает.

    - Вас, наверное, после матчей лучше не беспокоить.

    – Мои друзья и родные это знают. После игр звонят мне, только если хорошо сыграю. А если не выхожу на поле вообще, то общаться со мной не стоит. В такие дни настроения говорить нет. Для меня как для футболиста игры – самое важное, что только может быть.

    - Вы «взрываетесь», но быстро отходите?

    – Чаще всего да. Но бывают ситуации, которые настолько трогают, что долго не могу успокоиться. Когда не играю, становится обидно – день-два-три не улыбаюсь. Но это касается только футбола, потому что это моя жизнь. Такие вещи тяжело переношу.

    - Близким, наверное, бывает непросто.

    – Главное – жена меня понимает. Когда не играю, старается не трогать. Прихожу домой после матча: «Привет». – «Привет». И все. Ложусь на кровать, размышляю. Потом дочка, если не спит, обнимет меня, и я оттаиваю.

    - У вас в этом году родилась вторая дочь. Теперь в два раза быстрее будете «оттаивать»?

    – Да. Конечно, рад. Дочка замечательная. Но хочу еще сына. Поэтому пока он не родится, жена спокойно жить не будет (смеется).

    - Раньше чуть что писали, что вы часто травмируетесь…

    – Теперь все в порядке. У меня была серьезная травма ноги, но после операции уже прошло два года, чувствую себя хорошо. Спасибо профессору Ораве: меня ничего не беспокоит. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

    Я мучился, мучился столько времени. Никто из врачей не мог определить, что со мной. Рад, что профессор поставил правильный диагноз и помог мне. Я такое облегчение испытал: больше боли не будет! Но, понимаете, это футбол. В нем травмы случаются.

    Сейчас вот у нас Рома Зобнин восстанавливается после операции. Нам его не хватает. Командный игрок, всегда помогал на поле. Желаю ему скорейшего выздоровления, – сказал Жано.

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