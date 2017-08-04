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    Хавбек «Атлетико» Краневиттер завтра пройдет медосмотр в «Зените»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Атлетико примера Испания возможные трансферы Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер станет игроком «Зенита».

    Ожидается, что 24-летний хавбек прилетит завтра в Россию для прохождения медосмотра в питерском клубе.

    Если сделка состоится, то Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным «Зенитом» текущим летом.

    Ранее питерцы подписали полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

    Подробную статистику Краневиттера можно посмотреть здесь.

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