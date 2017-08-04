Хавбек «Атлетико» Краневиттер завтра пройдет медосмотр в «Зените»
Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер станет игроком «Зенита».
Ожидается, что 24-летний хавбек прилетит завтра в Россию для прохождения медосмотра в питерском клубе.
Если сделка состоится, то Краневиттер станет четвертым аргентинцем, купленным «Зенитом» текущим летом.
Ранее питерцы подписали полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.
Подробную статистику Краневиттера можно посмотреть здесь.
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