Хавбек «Атлетико» Краневиттер прошел медосмотр в «Зените»
Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время завершит трансфер в «Зенит».
24-летний аргентинский хавбек сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге, а после сообщил, что все хорошо.
Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.
Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.
Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
«Всё хорошо!» – говорит Краневиттер фанатам «Зенита». Только что он прошел медобследование. pic.twitter.com/oqf3WSxoNH— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 5 августа 2017 г.
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