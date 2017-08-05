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    Хавбек «Атлетико» Краневиттер прошел медосмотр в «Зените»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Атлетико примера Испания возможные трансферы видео Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время завершит трансфер в «Зенит».

    24-летний аргентинский хавбек сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге, а после сообщил, что все хорошо.

    Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.

    Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

    Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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