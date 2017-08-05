Хавбек «Атлетико» Краневиттер прошел медосмотр в «Зените»

Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время завершит трансфер в .

24-летний аргентинский хавбек сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге, а после сообщил, что все хорошо.

Ранее стало известно, что готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.

Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.